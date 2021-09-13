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    Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 42 şahıs gözaltına alındı

    Polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 42 şahıs gözaltına alınırken, kaçak cep telefonları, tütünler ve uyuşturucu maddelere de el konuldu.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 13:48
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    Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 42 şahıs gözaltına alındı

    Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve kaçakçılık operasyonu düzenledi.

    6-12 Eylül tarihleri arasında il genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda çok sayıda madde ele geçirildi.

    Uyuşturucu ve kaçak sigara, cep telefonları yakalayan ekipler, 42 kişiyi gözaltına aldı.

    ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda; 1,35 gram esrar, 0,57 gram metamfetamein, 0,47 gram eroin, bin paket kaçak sigara, 181 adet cinsel içerikli ürün ve 28 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

    SORGULAR DEVAM EDİYOR

    Operasyonlarda 25’i kaçakçılık, 17’si asayiş suçları olmak üzere gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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