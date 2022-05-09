Kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik Habur Sınır Kapısı ve kent genelinde yapılan operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak kaçakçılık ve asayiş olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında 2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda 53,24 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 10 adet extacy, 3 adet sentetik ecza maddesi, 2.959 paket kaçak sigara, 1.240 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

35 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan operasyonlarda, 28’i kaçakçılık, 5’i asayiş ve 2 şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 35 gözaltı VİDEO

