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    Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 35 gözaltı

    Kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik Habur Sınır Kapısı ve kent genelinde yapılan operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.
    • 09.05.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:56
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    Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 35 gözaltı

    Şırnak kaçakçılık ve asayiş olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında 2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyon düzenlendi.

    Ele geçirilenler

    Operasyonlarda 53,24 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 10 adet extacy, 3 adet sentetik ecza maddesi, 2.959 paket kaçak sigara, 1.240 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

    35 şüpheli gözaltına alındı

    Yapılan operasyonlarda, 28’i kaçakçılık, 5’i asayiş ve 2 şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.

    Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 35 gözaltı VİDEO

    Şırnak ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 35 gözaltı #1

    Şırnak ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 35 gözaltı #2


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