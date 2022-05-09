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- Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 35 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 35 gözaltı
Kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik Habur Sınır Kapısı ve kent genelinde yapılan operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.
- 09.05.2022 - 12:32
- Güncelleme : 09.05.2022 - 12:56
Şırnak kaçakçılık ve asayiş olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında 2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyon düzenlendi.
Ele geçirilenler
Operasyonlarda 53,24 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 10 adet extacy, 3 adet sentetik ecza maddesi, 2.959 paket kaçak sigara, 1.240 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
35 şüpheli gözaltına alındı
Yapılan operasyonlarda, 28’i kaçakçılık, 5’i asayiş ve 2 şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 35 gözaltı VİDEO