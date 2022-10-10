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- Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 65 gözaltı
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 65 gözaltı
Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
- 10.10.2022 - 18:12
- Güncelleme : 10.10.2022 - 18:20
Emniyet güçleri sınır hattında operasyonlara devam ediyor.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 20,49 gram metamfetamin, 65,25 gram eroin, 113,36 gram esrar, 202,07 gram skunk, 1 adet bong, 5 bin 400 adet makaron, 2 bin 728 adet sigara, 51 adet cep telefonu aksesuarı, 35 adet tarihi eser, 30 litre alkol, 25 adet cep telefonu, 5 kilogram tütün ele geçirildi.
65 şüpheli gözaltına alındı
İHA'nın aktardığına göre operasyonlarda, 44’ü kaçakçılık, 16’sı asayiş, 2 terör şüphelisi ve 3'ü sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 65 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 65 gözaltı VİDEO