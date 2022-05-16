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    Şırnak'ta kadın cinayeti: 1 tutuklama

    Çöp toplama alanında bıçaklandıktan sonra yakılmış halde cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
    • 16.05.2022 - 11:32
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    Şırnak'ta kadın cinayeti: 1 tutuklama

    Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarındaki şehir çöplüğünde geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış kadın cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi.

    3 şüpheli yakalandı

    Yapılan araştırmada cesedin, Silopi'de yaşayan 5 çocuk annesi Sakine Kültür'e (37) ait olduğu saptandı.

    Olayla ilgili İbrahim Barkın ile Y.K. ve H.K. gözaltına alındı.

    Şırnak ta kadın cinayeti: 1 tutuklama #1

    Biri tutuklandı

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Barkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Cenazesi Van’a gönderildi

    DHA'nın haberine göre otopsisi tamamlanan Sakine Kültür'ün cenazesinin Van'a gönderildiği belirtildi.

    Şırnak ta kadın cinayeti: 1 tutuklama #2


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