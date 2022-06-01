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    Şırnak’ta kamyonet şarampole devrildi: 3 ölü

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, şarampole yuvarlandı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    • 01.06.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:50
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    Şırnak’ta kamyonet şarampole devrildi: 3 ölü

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde Azat Dikmen (26) idaresindeki Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personelinin bulunduğu kamyonet, Yemişli köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, şarampole devrildi.

    Kazada sürücü Dikmen’in yanı sıra kamyonetteki Muhammet Mehdi Altürk (21), Nurettin Yıldız (54), Özcan B. (24) ve Fikret A. (29) ağır yaralandı.

    3 kişi hayatını kaybetti

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılardan Altürk ile Yıldız Şırnak Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar da Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sürücü Dikmen, Altürk ve Yıldız hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


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