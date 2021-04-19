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    Şırnak'ta konteyner yüklü tır devrildi

    Konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu araç şoförü yaralandı.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 18:05
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    Şırnak'ta konteyner yüklü tır devrildi

    Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'na gitmekte olan 63 YZ 380 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

    Kazada tır sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Şırnak ta konteyner yüklü tır devrildi #1

    Şırnak ta konteyner yüklü tır devrildi #2

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