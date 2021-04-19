Şırnak'ta konteyner yüklü tır devrildi

Konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu araç şoförü yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'na gitmekte olan 63 YZ 380 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazada tır sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.