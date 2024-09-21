Şırnak'ta köylülerin üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 5 yaralı
DHA

Şırnak'ta merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde trajik bir olay yaşandı.

Hayvanları için kışlık yem hazırlayan köylülerin bulunduğu bölgeye, düştü.

Olayda Lale Erdoğan, Leyla Erdoğan, Selim A., Azize E., Emin B., Selahaddin B. ve Ebubekir B. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yaralılardan Lale Erdoğan ile Leyla Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yusuf Balıkçı
Editör