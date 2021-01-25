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- Şırnak'ta kumar oynanan salonu polis iş makinesiyle bastı
Şırnak'ta kumar oynanan salonu polis iş makinesiyle bastı
Dün sokak kısıtlaması sürerken oyun salonunda kumar oynandığı ihbarını alan polisler, kapıyı açan olmayınca iş makinesiyle pencereden içeri girdi. Baskında 27 kişiye 85 bin 80 TL ceza yazıldı.
- DHA
- 25.01.2021 - 14:38
Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde, dün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Sokakta önlem alan ekipler, içeridekiler kapıyı açmayınca iş makinesiyle ikinci katın penceresinden oyun salonuna girdi.
BİR KİŞİ DONDURUCUDA BULUNDU
İçeride bulunan ve 1'i dondurucuya saklanan 27 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 85 bin 80 TL ceza uygulandı.
Oyunda kullanılan malzemelere zabıta tarafından el koyulurken, işletme ise mühürlendi.