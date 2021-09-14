Şırnak'ta ortağına kızan firma sahibi, 5 iş makinesini kepçe ile parçaladı.

Şırnak'ta iş ortağı olan amca ile yeğenin tartışması pahalıya mal oldu.

Kömür ocağına ortak olan yeğen, tartışma sonrası bindiği kepçe ile sahadaki kamyonları ezmeye başladı.

5 KAMYON HASAR GÖRDÜ

Kömür ocağı sahasında çalışan işçilerin araya girmesi ile sakinleşerek araçtan inmeye ikna oldu.

Olayda 5 kamyon zarar gördü.

Şırnak'ta ortağına kızdı, kamyonları kepçeyle ezdi-Video