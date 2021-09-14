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- Şırnak'ta ortağına kızdı, kamyonları kepçeyle ezdi
Şırnak'ta ortağına kızdı, kamyonları kepçeyle ezdi
Şırnak'ta ortağına kızan firma sahibi, 5 iş makinesini kepçe ile parçaladı.
- AA & Ensonhaber
- 14.09.2021 - 02:09
- Güncelleme : 14.09.2021 - 02:40
Şırnak'ta iş ortağı olan amca ile yeğenin tartışması pahalıya mal oldu.
Kömür ocağına ortak olan yeğen, tartışma sonrası bindiği kepçe ile sahadaki kamyonları ezmeye başladı.
5 KAMYON HASAR GÖRDÜ
Kömür ocağı sahasında çalışan işçilerin araya girmesi ile sakinleşerek araçtan inmeye ikna oldu.
Olayda 5 kamyon zarar gördü.