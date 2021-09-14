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    Şırnak'ta ortağına kızdı, kamyonları kepçeyle ezdi

    Şırnak'ta ortağına kızan firma sahibi, 5 iş makinesini kepçe ile parçaladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.09.2021 - 02:09
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 02:40
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    Şırnak'ta ortağına kızdı, kamyonları kepçeyle ezdi

    Şırnak'ta iş ortağı olan amca ile yeğenin tartışması pahalıya mal oldu.

    Kömür ocağına ortak olan yeğen, tartışma sonrası bindiği kepçe ile sahadaki kamyonları ezmeye başladı.

    5 KAMYON HASAR GÖRDÜ

    Kömür ocağı sahasında çalışan işçilerin araya girmesi ile sakinleşerek araçtan inmeye ikna oldu.

    Olayda 5 kamyon zarar gördü.

    Şırnak'ta ortağına kızdı, kamyonları kepçeyle ezdi-Video

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