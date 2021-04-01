Şırnak'ta PKK’lıların tuzakladığı patlayıcıyla ölen çoban Siirt’te defnedildi

Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk babası çoban memleketi Siirt'te toprağa verildi.

42 yaşındaki Cemil Kaçar, ilçenin Kösreli köyü Kerimali mevkisinde hayvan otlattığı sırada, teröristlerce önceden araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Kaçar, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şırnak Devlet Hastanesi’nde otopsisi yapılan Kaçar, defnedilmek üzere Siirt’te getirildi.

SİİRT'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Cemil Kaçar Şeyh Musa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Musa Mezarlığı’nda defnedildi. Kaçar’ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.













