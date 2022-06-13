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    Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

    Düzenlenen operasyonlarda PKK'ya ait toprağa gömdüğü çok sayıda mühimmat ele geçirilirken hainlerin sığınakları da imha ediliyor.
    • 13.06.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 17:15
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    Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan "Eren Abluka-17 Şırnak-Şehit Jandarma Tepmen İsmail Can Akdeniz-2" operasyonu kapsamında 17 bölgede,  teröristleri etkisiz hale getirme çalışmaları başarıyla devam ederken PKK’ya ait barınaklar, sığınaklar ve yaşam alanları tek tek imha ediliyor.

    Toprağa gömülü mühimmatlar ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre; Beytüşşebap ilçesinde yapılan son operasyonda, toprağa gömülü halde 49 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 52 adet sevk fişeği ve 1 adet jelikan bidon ele geçirildi.

    Şırnak ta PKK ya ait mühimmatlar ele geçirildi #1


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