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Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

Düzenlenen operasyonlarda PKK'ya ait toprağa gömdüğü çok sayıda mühimmat ele geçirilirken hainlerin sığınakları da imha ediliyor.