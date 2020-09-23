Şırnak'ta rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 5 polis tutuklandı

Habur Sınır Kapısı'nda oluşan tır yoğunluğunu sevk ve idaresinde rüşvet aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10'u polis 15 kişiden 5 polis tutuklandı, 2 şüpheli ise aranıyor.

Mardin-Nusaybin kara yolu üzerinden gelen ve Cizre ile Silopi ilçesinden geçerek Habur Sınır Kapısı'na bağlanan güzergahta ihracata yönelik sevkiyatın arttığı dönemlerde trafik yoğunluğu ve ortalama 20-25 kilometreyi bulan tır kuyrukları oluştu.

Yoğunluğun oluşturduğu araç trafiğinin sevk ve idaresi esnasında Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli ekiplerin rüşvet aldıkları yönünde gelen ihbarlar doğrultusunda Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

5 POLİS TUTUKLANDI

15 Eylül'de yapılan operasyonda 10'u polis memuru 5'i sivil olmak üzere 15 kişi yakalandı. 5 polis memuru tutuklandı, 5 polis memuru ve 5 sivil adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.