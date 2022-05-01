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- Şırnak'ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz'in naaşı Adana'ya getirildi
Şırnak'ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz'in naaşı Adana'ya getirildi
Eren Abluka 5 operasyonunda şehit düşen kahraman Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi memleketine getirildi. Şehit ateşiyle kavurlan aile ise gözyaşlarını tutamadı.
- 01.05.2022 - 11:51
- Güncelleme : 01.05.2022 - 13:02
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde sürdürülen Eren Abluka 5 operasyonunda bir askerimiz şehit düştü.
Hain terör örgütü mensuplarıyla çatışma halindeyken şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in naaşı uçakla Adana Havalimanı'na getirildi.
Şehidi askeri erkan karşıladı
İHA'nın aktarımına göre, Şehidin cenazesini yakınları, protokol ve askeri erkan karşıladı.
Yüreklerine ateş düşen şehit yakınları, gözyaşlarıne engel olamadı
Kahraman şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabut silah arkadaşlarının omuzlarından indirilirken gözyaşlarını tutamadı.
Şehidin naaşı buradan doğup büyüdüğü Yumurtalık ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.