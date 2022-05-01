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    Şırnak'ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz'in naaşı Adana'ya getirildi

    Eren Abluka 5 operasyonunda şehit düşen kahraman Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi memleketine getirildi. Şehit ateşiyle kavurlan aile ise gözyaşlarını tutamadı.
    • 01.05.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 13:02
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    Şırnak'ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz'in naaşı Adana'ya getirildi

    Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde sürdürülen Eren Abluka 5 operasyonunda bir askerimiz şehit düştü.

    Hain terör örgütü mensuplarıyla çatışma halindeyken şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in naaşı uçakla Adana Havalimanı'na getirildi.

    Şehidi askeri erkan karşıladı

    İHA'nın aktarımına göre, Şehidin cenazesini yakınları, protokol ve askeri erkan karşıladı.

    Yüreklerine ateş düşen şehit yakınları, gözyaşlarıne engel olamadı

    Kahraman şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabut silah arkadaşlarının omuzlarından indirilirken gözyaşlarını tutamadı.

    Şehidin naaşı buradan doğup büyüdüğü Yumurtalık ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.

    Şırnak ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz in naaşı Adana ya getirildi #1

    Şırnak ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz in naaşı Adana ya getirildi #2

    Şırnak ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz in naaşı Adana ya getirildi #3

    Şırnak ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz in naaşı Adana ya getirildi #4

    Şırnak ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz in naaşı Adana ya getirildi #5

    Şırnak ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz in naaşı Adana ya getirildi #6

    Şırnak ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz in naaşı Adana ya getirildi #7

    Şırnak ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz in naaşı Adana ya getirildi #8

    Şırnak ta şehit düşen İsmail Can Akdeniz in naaşı Adana ya getirildi #9


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