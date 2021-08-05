Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, Şırnak’ta başlattıkları eylem 41’inci haftasına girdi. Aileler, şehit ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Şırnak’ta, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan aileler ile yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı şehit ve gazi aileleri bir araya geldi.

Aileler ve sivil toplum kuruluşlarının kadın üyelerinin de katılımı ile Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nden HDP İl Başkanlığı binası önüne yürüyüş düzenlendi.

Aileler, ellerindeki Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK', 'Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir' sloganları attı.

“OĞLUM HDP ELİYLE KAÇIRILDI”

Oğlunu 6 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırdıklarını söyleyen anne Emin Üstek, hastalığına rağmen eylemine devam edeceğini belirterek, “Oğlum HDP eliyle kaçırıldı. Gelene kadar eylemim devam edecek." sözlerini kaydetti.

Anne Üstek, her hafta oğluna kavuşma umuduyla HDP il binası önüne geldiğini belirtirken, baba Ömer Üstek de 6 yıldır oğlunun yolunu gözlediklerini, her bayramı onsuz geçirmenin burukluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“KİMSENİN ÇOCUĞU ÖLMESİN”

Üstek, "Oğlumun bir an önce gelmesini istiyorum. Diyarbakır'daki ailelerin çocukları gelince bizim de umudumuz arttı. İnşallah bizim çocuğumuz da bir an önce gelir. Artık anneler ağlamasın, kimsenin çocuğu ölmesin. Eylemi sürdüreceğiz." dedi.

Şırnak’ta şehit ve gazi yakınları evlat nöbetinde VİDEO



5 yıl önce oğlundan koparılan anne Hamidiye Arslan da Adil ilçesinden gelerek eyleme katıldı.

Her gün evladına kavuşma ümidi ile yaşadığını belirten anne Arslan, Diyarbakır'da geçen hafta 3 ailenin evladına kavuşmasının umutlarını artırdığını söyledi.

“OĞLUM DEVLETİNE TESLİM OL”

Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Umudumuz var. Devletimizin de gücüyle en kısa zamanda çocuklarımıza kavuşacağız. Oğlum, devletine teslim ol. Annen senin yolunu gözlüyor. Geldiğinizde evinize, anne ve babanıza kavuşacaksınız. Sensiz ne gecemiz ne gündüzümüz var. Oğlum seni hasretle bekliyorum."





“HASTA HALLERİ İLE EYLEME KATILIYORLAR”

41 haftadır devam eden haklı mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ise şu sözleri kaydetti:

“Diyarbakır annelerinden 3'ünün çocuklarına kavuşması Şırnak'taki ailelere de umut oldu. Bu ailelerimizin de bir an önce çocuklarına kavuşmasını arzu ediyoruz. Ailelerimiz hasta halleriyle eyleme katılıyorlar. Bazı haftalar onların rahatsızlığı nedeniyle ara vermek zorunda kalıyoruz. Annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar eylemimiz devam edecek."





81 İLDEN KADIN TEMSİLCİLER DESTEK VERECEK

Atan, eylül ayında 81 ilden kadın temsilcilerin eyleme destek vereceğini, birlikte yürüyüş düzenleyeceklerini belirtti.