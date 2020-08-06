Şırnak'ta sigara izmariti tarlayı küle çevirdi

Araziye sigara izmaritinin atılması sonucu çıkan yangın, vatandaşların bahçe hortumu ve ibriklerle müdahalesi sonucu söndürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Korucu köyü civarında yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti, anız yangınına sebep oldu.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, olay yerine koşarak alevlerin park halindeki tır dorselerine sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahale etmeye başladı.

Bahçe hortumu, ibrik gibi yöntemlerle yangına müdahale eden vatandaşlar alevleri, tır dorselerine ulaşmadan söndürdü.

'DUYARSIZLIK' TEPKİSİ

Köylüler, yoldan geçen araçlarda bulunan vatandaşların duyarsızlığının bu tür olaylara sebep olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.