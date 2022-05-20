Petrol
112.52
0.43%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
468.170
-4.14%
BTXN Coin
13.29
-6.73%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    Şırnak'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    Cizre'de kaldırımda yürürken üzerlerine açılan ateş sonucu oto galerici Nizam Kalkan hayatını kaybetti A.D. yaralandı.
    • 20.05.2022 - 21:04
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 21:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nusaybin Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen oto galerici Nizam Kalkan ve A.D.'ye, yanlarından geçen seyir halindeki bir araçtan ateş edildi.

    Nizam Kalkan ve A.D., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.

    A.D. orada bulunan bir araçla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nizam Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olay yeri incelemesinin ardından Kalkan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralı A.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

    DHA'nın haberine göre polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

    Şırnak'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı VİDEO

    Şırnak ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Şırnak ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #2

    Şırnak ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #3

    Şırnak ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #4

    Şırnak ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve azmettirici babası adliyede
    3. Sayfa

    Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve azmettirici babası adliyede

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Ankara'da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar
    Gündem

    Ankara'da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar

    Görüş Bildir