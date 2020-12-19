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    Şırnak'ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı

    Şırnak'ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı

    Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya tepki için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru annelere taşla saldıran şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 19.12.2020 - 23:02
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    Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Z.K, dün ikamet ettiği Batman'da gözaltına alınarak Şırnak'a getirildi.

    Burada emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Z.K, "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı mahlemece tutuklandı.

    Şırnak ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı #1

    TERÖR MAĞDURU ANNELERE TAŞLA SALDIRDI

    Dün çocukları dağa kaçırılan annelerin eyleminde terör örgütü PKK'ya tepki için HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru Şırnaklı annelere HDP'lilerce taş atılmış, atılan bir taş, eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etmişti. Saldırının ardından çıkan gerginliği polis önlemişti.

    Şırnak ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı #2

    Daha sonra emniyet ekiplerince güvenlik kameralarında yapılan incelemede taşı atan zanlının Batman'dan gelen Z.K. olduğu tespit edilmiş, kişi ikametinde gözaltına alınmıştı.

    Şırnak ta terör mağduru anneleri taşlayan şüpheli tutuklandı #3

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