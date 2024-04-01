Şırnak'ta terör operasyonları: 56 gözaltı Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

İHA

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

56 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan 56 şüpheliden 4’ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile 46 şüpheli ise ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 5 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)