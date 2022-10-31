Petrol
92.49
-1.37%
Euro
18.4438
-0.50%
Dolar
18.6154
0.19%
Altın
979.7
-0.31%
Borsa
3957
2.02%
Bitcoin
386.950
-0.21%
BTXN Coin
10.45
-1.13%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Ekim arasında düzenlenen FETÖ/PDY ile PKK/KCK operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi serbest bırakılırken, 17 şüphelinin işlemleri sürüyor.
    • 31.10.2022 - 16:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

    Kahraman Mehmetçik yurt genelinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, terör mensuplarına adeta nefes aldırmıyor.

    Şırnak'ta terör operasyonu

    Bu kapsamda yapılan operasyonlar başarıyla sürerken bir yenisi daha eklendi.

    Şırnak'ta düğmeye basan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Ekim arasında terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

    19 gözaltı

    Eş zamanlı yapılan baskınlarda 2'si FETÖ, 17'si PKK üyesi suçlamasıyla 19 şüpheli, gözaltına alındı.

    17 şüphelinin işlemleri sürüyor

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Şırnak ta terör operasyonu: 19 gözaltı #1


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG için yeni renk talebi
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG için yeni renk talebi

    Beşiktaş - Ümraniyespor maçının ilk 11'leri
    Futbol

    Beşiktaş - Ümraniyespor maçının ilk 11'leri

    Görüş Bildir