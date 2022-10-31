Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Ekim arasında düzenlenen FETÖ/PDY ile PKK/KCK operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi serbest bırakılırken, 17 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kahraman Mehmetçik yurt genelinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, terör mensuplarına adeta nefes aldırmıyor.

Şırnak'ta terör operasyonu

Bu kapsamda yapılan operasyonlar başarıyla sürerken bir yenisi daha eklendi.

Şırnak'ta düğmeye basan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Ekim arasında terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

19 gözaltı

Eş zamanlı yapılan baskınlarda 2'si FETÖ, 17'si PKK üyesi suçlamasıyla 19 şüpheli, gözaltına alındı.

17 şüphelinin işlemleri sürüyor

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

DHA'nın aktarımına göre; 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.