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    Şırnak'ta terör operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

    Polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı, 5’i serbest kaldı.
    • DHA
    • 12.07.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 12:29
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    Şırnak'ta terör operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 5-11 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi.

    Operasyonlarda 6’sı PKK, 1’i FETÖ/PDY üyesi 7 kişi gözaltına alındı.

    2’Sİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5’i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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