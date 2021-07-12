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- Şırnak'ta terör operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
Polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı, 5’i serbest kaldı.
- DHA
- 12.07.2021 - 12:12
- Güncelleme : 12.07.2021 - 12:29
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 5-11 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 6’sı PKK, 1’i FETÖ/PDY üyesi 7 kişi gözaltına alındı.
2’Sİ TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5’i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.