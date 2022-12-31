Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
316.191
0.55%
BTXN Coin
5.92
1.02%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı

    Cizre karayolu üzerinde virajı alamayan tır, şarampole yuvarlandı. Kazada; tır sürücüsü Şaban Çini hayatını kaybetti, yolcu koltuğundaki oğlu İsmail Çini de yaralandı.
    • 31.12.2022 - 18:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı

    Şırnak-Cizre karayolu Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli çıkışı yakınlarında, öğlen saatlerinde bir kaza meydana geldi.

    Virajı alamayan Şaban Çini yönetimindeki 63 VF 208 plakalı tır, şarampole yuvarlandı.

    İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Baba yaşamını yitirirken oğul yaralandı

    Devrilen tırda, sürücü Şaban ile oğlu İsmail Çini sıkıştı. İtfaiye ekipleri, baba ve oğlu sıkıştıkları yerden çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, sürücü Şaban Çini’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kazada yaralanan oğul İsmail Çini ise Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

    Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı #1

    Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı #2

    Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı #3

    Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı #4

    Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı #5

    Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı #6

    Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı #7

    Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı #8

    Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı #9


    Manchester United, Wolverhampton'ı tek golle geçti
    Dünyadan futbol

    Manchester United, Wolverhampton'ı tek golle geçti

    Adıyaman'a yolcu minibüsü alev alev yandı
    3. Sayfa

    Adıyaman'a yolcu minibüsü alev alev yandı

    '2023 yılında envanterimize yeni hava araçları girecek'
    Gündem

    '2023 yılında envanterimize yeni hava araçları girecek'

    Görüş Bildir