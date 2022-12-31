Şırnak’ta tır şarampole yuvarlandı

Cizre karayolu üzerinde virajı alamayan tır, şarampole yuvarlandı. Kazada; tır sürücüsü Şaban Çini hayatını kaybetti, yolcu koltuğundaki oğlu İsmail Çini de yaralandı.

Şırnak-Cizre karayolu Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli çıkışı yakınlarında, öğlen saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Virajı alamayan Şaban Çini yönetimindeki 63 VF 208 plakalı tır, şarampole yuvarlandı.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Baba yaşamını yitirirken oğul yaralandı

Devrilen tırda, sürücü Şaban ile oğlu İsmail Çini sıkıştı. İtfaiye ekipleri, baba ve oğlu sıkıştıkları yerden çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, sürücü Şaban Çini’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan oğul İsmail Çini ise Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

































