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    Şırnak'ta trafik kazası: 10 yaralı

    İki aracın çarpıştığı kazada, otomobillerde bulunan 10 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 04.05.2022 - 16:41
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    Şırnak'ta trafik kazası: 10 yaralı

    Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşanan trafik kazasında M.Ş.A'nın kullandığı otomobil, Yüksekköy mevkisinde karşı yönden gelen F.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

    Kazada sürücülerden M.Ş.A. ve F.D. ile otomobillerde bulunan Ü.C, M.C. (13), R.A.D. (5), M.C. (6), H.Y, A.D, F.A. ve R.Y. yaralandı.

    10 yaralı hastaneye kaldırıldı

    AA'nın haberine göre; Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

    Tedaviye alınanlardan R.A.D. isimli şahıs ise buradaki ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

    Şırnak ta trafik kazası: 10 yaralı #1


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