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    Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

    Jandarma ile emniyetin ortak operasyonu sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 42 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 16:13
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    Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında,13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi.

    Operasyonda; 107 adet AK-47 fişeği, 29,14 gram metamfetamin, 3,05 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 20 bin 730 paket kaçak sigara, 350 adet puro, 23 adet kaçak cep telefonu, 16 şişe kaçak içki, 15 kilogram tütün, 10 adet elektronik sigara cihazı bulundu.

    42 GÖZALTI

    Ayrıca operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

    Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

    Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı #1

    Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı #2

    Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı #3

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