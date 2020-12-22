Şırnak'ta uzman çavuş, eşi ve çocuğu kazada yaşamını yitirdi

Şırnak'ta uzman çavuş, eşi ve çocuğu kazada yaşamını yitirdi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Habur Çayı'na yuvarlanarak ters döndü. Sabah saatlerinde fark edilen kazada, biri çocuk 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Mersin'de geçirdikleri izin sonrası görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine, eşi Gülay ve 3 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuklarıyla birlikte 33 D 3837 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Uzman Çavuş Serhat Ünal, ilçeye bağlı Taşarası köyünde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Metrelerce yuvarlanan araç, Habur Çayı'nda ters dönerek durdu.

ÜÇÜ DE BOĞULARAK CAN VERDİ

Geç saat olması nedeniyle fark edilmeyen kazada Ünal, eşi Gülay ve adı öğrenilemeyen erkek çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Habur Çayı'nda bir otomobilin olduğunu gören sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobilden çıkarılan 3 cansız beden otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.