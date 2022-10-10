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    Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı

    Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 6 ilçede yapılan operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
    • 10.10.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 18:10
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    Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı

    Şırnak ve 6 ilçesinde, eş zamanlı olarak uyuşturucu tacirlerine yönelik Şırnak Valiliği İl Emniyet Müdrlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

    Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

    Şırnak ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonlarda; 20,49 gram metamfetamin, 65,25 gram eroin, 113,36 gram esrar, 202,07 gram skunk, 1 adet bong, 5 bin 400 adet makaron, 2 bin 728 adet sigara, 51 adet cep telefonu aksesuarı, 35 adet tarihi eser, 30 litre alkol, 25 adet cep telefonu, 5 kilogram tütün ele geçirildi.

    65 şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, operasyonlarda, 44’ü kaçakçılık, 16’sı asayiş, 2 terör şüphelisi ve 3’ü sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 65 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.

    Şırnak ta yapılan operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı #1

    Şırnak ta yapılan operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı #2


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