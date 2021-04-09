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- Şırnak'ta yaralanan işçinin kıyafetleri, ambulansa bindirilmeden çıkarıldı
Şırnak'ta yaralanan işçinin kıyafetleri, ambulansa bindirilmeden çıkarıldı
Bir inşaatın çatı kısmının çökmesi sonucunda 4 işçi yaralanırken, ambulans bekleyen işçilerden birinin kıyafetlerinin çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.
- AA
- 09.04.2021 - 15:50
- Güncelleme : 09.04.2021 - 16:47
Şırnak'taki Şehri Nuh Mahallesi Cizre Caddesi'nde yapımı süren otogar inşaatı sırasında beton döküldü.
Beton dökme işlemi sırasında çatının bir kısmı çökünce 4 işçi yaralandı.
Çöken çatının altında kalan Muaz Kabul (37), Tevfik Kabul (36), Kasım Kabul (45) ve Mehmet Sidar (29) sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
BETONA BULANMIŞ BİR ŞEKİLDE AMBULANS BEKLEDİ
Yaralılardan Mehmet Sidar'ın durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazanın hemen ardından çekilen bir görüntüde, işçinin ambulans beklediği anlar yer aldı.
KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP, AMBULANSA BİNDİRDİLER
Ambulansın gelmesinin ardından işçinin betona bulanmış kıyafetlerinin çıkarılarak kaldırılması dikkat çekti.
Şırnak'ta yaralanan işçinin kıyafetleri, ambulansa bindirilmeden çıkarıldı VİDEO