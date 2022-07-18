Bayram tatili sonrası otobüs bileti bulamayan 4 yolcuyu taşıma sınırını aşarak araca alan otobüs firmasına 6 bin 432 TL para cezası uygulandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle şehirlerarası otobüslerde yoğunluk yaşandı.

Bu kapsamda dönüş bileti bulamayan vatandaşlar mağdur olmamak için her yolu denedi.

Yolculuk Şırnak'tan İstanbul'a kadar devam etti

Sosyal medyada bir yolcu tarafından paylaşılan videoda taşıma sınırının aşıldığı ve 4 kişinin koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görülürken, yolculuğun Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a kadar yapıldığı tespit edildi.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik amirliği ekipleri harekete geçti.

4 vatandaş Şırnak'tan İstanbul'a kadar koltukların arasında yolculuk yaptı VİDEO







Yolcu başına bin 608 TL ceza kesildi

DHA'nın aktarımına göre; Ekipler son durak olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün gelmesini bekledi. Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında, 73 DE 865 plakalı yolcu otobüsü firmasına yolcu başına bin 608'er TL olmak üzere toplamda 6 bin 432 TL para cezası kesildi.

"Arkadaşımız rahatsız olduğundan yardımcı olmak zorunda kaldık"

Otobüs firması bölge temsilcisi Mehmet Can, "Bir aile vardı, içlerinden biri belinden rahatsızdı. Bizden rica edince diğer yolculardan izin alarak ona yardımcı olduk. Ara yolcu gibi bir olay yok. Bu abartılmış. Onun için memur arkadaşlar tespitlerini yaptı. Araçlarımızda hiçbir eksiğimiz yok. Yolcu listemize kadar çıkarttık, kendilerine sunduk. O arkadaşımız rahatsız olduğundan yardımcı olmak zorunda kaldık. Onu ve ailesini yolda indirmişler. Ona yer verdiği için kimse üzerine basıp geçmesinler diye basamağa almışlar. Vatandaş görmüş hemen çekmiş" ifadelerini kullandı.









