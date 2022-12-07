Sırp taraftar Marko İvkoviç'in, 8 yıl önce Galatasaray-Kızılyıldız basketbol maçı öncesi çıkan olayda öldürülmesiyle ilgili yargılamada sanığın 15 yıl hapisle cezalandırılması kararlaştırıldı...

Galatasaray Liv Hospital ile Kızılyıldız arasında 21 Kasım 2014'te Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan THY Avrupa Ligi maçı öncesi çıkan olayda Sırp taraftar Marko İvkoviç, bıçaklanarak öldürülmüş; cinayetle ilgili tutuklanan Kadri Aktaş için 2017 yılında karar çıkmıştı.

O dönem mahkeme, tutuklu sanık Aktaş'ın 'Kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Karar iki kez bozuldu

Bu karar Yargıtay tarafından sanığın da çıkan olayda yaralandığı gerekçesiyle, 'Haksız tahrik indirimi' uygulanması gerektiği gerekçesiyle bozulmuş; mahkeme, sanık Kadir Aktaş'a 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme heyeti ayrıca 'Takdiri indirim' de uygulayarak cezayı, 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirmişti.

Karar ikinci kez temyiz edilince; Yargıtay, haksız tahrik indirimi yapılırken; 18 yıl olan azami oranda ceza belirlenmesi gerektiğini, mahkemenin 16 yıl hapis cezası vererek 'Eksik ceza' tayini yaptığını belirtmiş, kararı ikinci kez bozmuştu.

Sırp taraftar Marko İvkoviç cinayetinde karar çıktı VİDEO



Karar duruşması

8 yıl süren yargılamada sona gelindi…

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir Aktaş, bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz alan sanık avukatı, Yargıtay’ın bozma ilamına katılmadıklarını, mahkemenin direnme kararı vermesi gerektiğini belirterek “Sırplar maça gelmeleri yasak olduğu halde, otobüslerle ve ellerinde kesici delici aletlerle maça gelmişlerdir. Bunlar bilirkişi tarafından görülmüştür. Müvekkil kendini koruma amaçlı hareket etmiştir. Müvekkilin kapalı ceza infaz kurumunda süresi dolmuştur, tahliyesini talep ediyoruz.” dedi.

“Ben aileme bakmak istiyorum”

Son savunması sorulan sanık Kadri Aktaş şunları söyledi:

“8 yıldır tutukluyum. 3-4 kişinin saldırısına uğradım. Elimde çakı vardı. Yerdeyken bacağına doğru vurmak istedim. Maktule bıçağı salladığımı hatırlıyorum. Dişlerim kırıldı. Çocuğum ilkokul 4. sınıftaydı şimdi üniversitede okuyor. Ben aileme bakmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum.”

15 yıl ceza aldı

Mahkeme, sanığın 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

DHA’nın haberine göre heyet, takdiri indirim uygulayarak bu cezayı 15 yıla indirdi.