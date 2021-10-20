Polis ekipleri, ruhsatsız işletilen ve sigortasız işçi çalıştıran iş yerleri hakkında tutanak tuttu. Yapılan denetimlerde 16 iş yerine toplam 58 bin 980 lira ceza uygulandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eskişehir Mahallesi’nde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

10 ekibin yer aldığı denetimlerde Akağalar Caddesi üzerinde 57 iş yeri denetlendi; 159 şahsa GBT sorgulaması yapıldı.

14 İŞLETME RUHSATSIZ ÇIKTI

Yapılan kontroller sonrasında 14 işletmenin iş yeri ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği ve aynı zamanda 2 işletmenin de vergi levhası olmaksızın faaliyette olduğu belirlendi.

Şişli polisinden iş yerlerine denetim ViDEO

SİGORTASIZ İŞÇİLER TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde ayrıca 5 yabancı uyruklu şahsın sigortasız, çalışma izni olmadan ve 1 şahsın daha sigortasız çalıştığı ortaya çıktı.

16 İŞ YERİNE 58 BİN 980 LİRA CEZA

Gerçekleştirilen genel asayiş denetiminin ardından ekipler, durum tespit tutanaklarını tuttu ve 16 iş yerine toplamda 58 bin 980 lira ceza uygulandı.