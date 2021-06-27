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- Şişli'de 2 bin 378 paket sigara çalan hırsız
Şişli'de 2 bin 378 paket sigara çalan hırsız
- DHA
- 27.06.2021 - 12:51
- Güncelleme : 27.06.2021 - 13:48
İstanbul’un Şişli ilçesinde sigara dağıtım işi yapan E.Ü.'nün aracının içinden 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara 23 Haziran'da çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
İKİ AYRI SAHTE PLAKA KULLANDI
Görüntülerde, olayı beyaz bir araç ile şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.
Hırsızlığın yapıldığı güzergâhta marka ve modeli uyan farklı plaka numaralı şirket aracı tespit edilirken, olay günü aracı şüpheli F.A.'nın kullandığı ve iki ayrı sahte plaka kullanarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.
Şişli'de 2 bin 378 paket sigara çalan hırsız ViDEO
SERBEST KALDI
Şüpheli, 24 Haziran’da 2 bin 378 paket sigara ile yakalandı.
"Otodan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından önceki gün adli makamlara sevk edilen şüpheli F.A adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.