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    Şişli'de 2 bin 378 paket sigara çalan hırsız

    Araç içinden 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. Serbest bırakılan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 13:48
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    Şişli'de 2 bin 378 paket sigara çalan hırsız

    İstanbul’un Şişli ilçesinde sigara dağıtım işi yapan E.Ü.'nün aracının içinden 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara 23 Haziran'da çalındı.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

    İKİ AYRI SAHTE PLAKA KULLANDI

    Görüntülerde, olayı beyaz bir araç ile şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

    Hırsızlığın yapıldığı güzergâhta marka ve modeli uyan farklı plaka numaralı şirket aracı tespit edilirken, olay günü aracı şüpheli F.A.'nın kullandığı ve iki ayrı sahte plaka kullanarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

    Şişli'de 2 bin 378 paket sigara çalan hırsız ViDEO

    SERBEST KALDI

    Şüpheli, 24 Haziran’da 2 bin 378 paket sigara ile yakalandı.

    "Otodan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından önceki gün adli makamlara sevk edilen şüpheli F.A adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    Şişli de 2 bin 378 paket sigara çalan hırsız #1

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    Şişli de 2 bin 378 paket sigara çalan hırsız #5

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