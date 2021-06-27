Şişli'de 2 bin 378 paket sigara çalan hırsız

Şişli'de 2 bin 378 paket sigara çalan hırsız

Araç içinden 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. Serbest bırakılan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Şişli ilçesinde sigara dağıtım işi yapan E.Ü.'nün aracının içinden 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara 23 Haziran'da çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

İKİ AYRI SAHTE PLAKA KULLANDI

Görüntülerde, olayı beyaz bir araç ile şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Hırsızlığın yapıldığı güzergâhta marka ve modeli uyan farklı plaka numaralı şirket aracı tespit edilirken, olay günü aracı şüpheli F.A.'nın kullandığı ve iki ayrı sahte plaka kullanarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Şişli'de 2 bin 378 paket sigara çalan hırsız ViDEO

SERBEST KALDI

Şüpheli, 24 Haziran’da 2 bin 378 paket sigara ile yakalandı.

"Otodan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından önceki gün adli makamlara sevk edilen şüpheli F.A adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.