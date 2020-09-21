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    Şişli'de 25 lira gasbeden şahıs tutuklandı

    Şişli'de tehdit ettiği kişinin cebindeki son parayı gasbeden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 09:37
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    Şişli'de 25 lira gasbeden şahıs tutuklandı

     

    Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, T.Y. isimli şüpheli cadde üzerinde yürüyen M.N.C. isimli kişinin önünü keserek tehdit etmeye başladı.

    M.N.C.'den para isteyen şüpheli T.Y, vermediği takdirde kendisine zarar vereceğini söyleyerek tehditler savurdu.

    KORKUP SON PARASINI VERDİ

    Parasının olmadığını belirterek yolunu değiştirmeye çalışan M.N.C., şüpheliden uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şüphelinin peşinden ayrılmadığını gören M.N.C. korkuya kapılarak cüzdanında bulunan son parayı çıkardı.

    Şişli de 25 lira gasbeden şahıs tutuklandı #1

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Şüpheli T.Y. ise M.N.C.'nin çıkardığı parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Cebindeki son parası olan 25 liranın gasbedilmesi üzerine M.N.C. karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

    Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini tespit etti. Çevrede yapılan çalışmalarda şüpheli T.Y. kısa bir süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Kuştepe Polis Merkezi'nde ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şişli de 25 lira gasbeden şahıs tutuklandı #2

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