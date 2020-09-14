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    Şişli'de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

    İstanbul Şişli'de 7 katlı binanın çatı katından düşen Ukrayna uyruklu 43 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 05:12
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    Şişli'de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

     

    İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi, Aşçılar Sokak 33 numaralı binada saat 20.00 sıralarında, 7 katlı binanın çatı katından bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis haber verdi.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 43 yaşındaki Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuzkyk hayatını kaybetti.

    Şişli de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti #1

    EVDE BULUNAN BİR KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Olayın ardından sokak polis ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, Ukrayna uyruklu Larysa Kuzky'nin düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli buldu. Olayın cinayet mi, intihar mı olup olmadığı araştırılıyor.

    Öte yandan, Ukraynalı kadının ambulansla hastaneye getirilmesini görüntüleyen basın mensuplarına hastanenin güvenlik görevlileri tarafından tepki gösterildi. Güvenlik görevlileri basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışınca arbede yaşandı.

    Şişli de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti #2

    Şişli de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti #3

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