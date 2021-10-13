Otelde kalan ABD’li turist Edward D., resepsiyondaki bilgisayarı kırıp otel çalışan Şenol K.’yi darbetti. Yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı’nda bulunan bir otelde, cumartesi günü saat 07.00 sıralarında, uzun süredir otelin müşterisi olan ABD’li turist, kargaşa çıkardı.

Odasından inen turist, önce resepsiyondaki bilgisayarı yere atıp kırdı, ardından kendisine müdahale eden otel çalışanı Şenol K. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. ABD’li turist, Şenol K.’yi otel içerisinde darbetti.

Şenol K., kaçabilmek için kendisini dışarı attı. ABD’li turist, Şenol K.’yi sokakta yakalayıp darbetmeye devam etti.

Çevredeki iş yeri çalışanlarından Emre B., kavgayı ayırmak için müdahale etse de başarılı olamadı. Turistin, otel çalışanını sokakta yerde sürüklemesi ve bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDI

ABD’li turist, ihbar üzerine bölgeye gelen polislere de zorluk çıkardı.

Güçlükle polis aracına bindirilen Edward W., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zaman zaman sokakta bulunan esnafla da sorun yaşadığı belirtilen Amerikalı turistin otelden ayrıldığı, darbedilen otel çalışanı Şenol K.'nin da izne çıkartıldığı öğrenildi.

“KENDİNİ KESMEYE BAŞLADI”

Kavgaya müdahale eden Emre B., olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Şenol ağabey bir günlük buraya yardıma gelmişti. O gecenin sabahında, onunla tartışırken gördüm. Ben de tartışmayı ayırmak istedim. Şenol ağabeyin İngilizcesi yoktu, benim vardı. Adamı biraz sakinleştirdim daha sonra kendi dükkanıma geldim. Sonra bağrışmalar başladı. Bir baktım Şenol ağabeyi darbetmeye başlamış. Elinde bir laptop var. Onu kırıp parçalarken kendini kesmeye başladı. Olay dışarıya taşındı.

Şişli’de, ABD’li turist otel çalışanını darbedip yerde sürükledi VİDEO



“AMERİKAN ASKERİYMİŞ GALİBA”

Şenol ağabey yerde sürüklenirken, 'Emre yardım et' diye bağırdı. Vicdanen rahatsız oldum. Başta ayırmaya çalıştım. Adam 2 metre boylarında zapt edilmiyordu, Amerikan askeriymiş galiba. Ben de ayırırken 3 parmağımı kırmaya çalıştı. O acıyı aldıktan sonra ben de darbetmeye başladım.





“UYUŞTURUCU KRİZİNE GİRMİŞ”

Ayırma amaçlı gittim ama kendini savunamayacak yaşlı adamı darbettiğini görünce dayanamadım. Ben de onu darbetmeye başladım. Uyuşturucu krizine girmişti kendisi. Devamlı titriyordu. Ruh sağlığı sanırım yerinde değil. Bir şeyler söylüyorum anlamıyor.”