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    Şişli'de alışveriş yapan kadının telefonu çalındı

    Kozmetik mağazasında alışveriş yapan kadının cep telefonunu çalınırken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 18.12.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 14:32
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    Şişli'de alışveriş yapan kadının telefonu çalındı

    İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir iş yerinden tıraş makinesi çalmaya çalışan B.U. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    Feriköy Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin yapılan incelemesinde yine Şişli'de kozmetik mağazasında bir müşterinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edildi.

    YANKESİCİLİK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Yankesicilik anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir mağazada alışveriş yapan kadının yanına yanaşan şüpheli, kadının çantasındaki cep telefonunu alarak uzaklaşıyor.

    Şişli'de alışveriş yapan kadının telefonu çalındı VİDEO

    SERBEST BIRAKILDI

    Şüpheli B.U, “Yankesicilik" ve “İş yerinden Hırsızlık" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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