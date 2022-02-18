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    Şişli’de, anaokulunda şüpheli ölüm

    Özel bir anaokulunda yemek yedikten sonra uykuya dalan 4 yaşındaki Bilge A., bir daha uyanamadı. Bilge A.’nın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 10:08
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    Şişli’de, anaokulunda şüpheli ölüm

    İstanbul’un Şişli işlçesine bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda, 15 Şubat tarihinde, doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A., çalıştıkları için, 4 yaşındaki kızları Bilge'yi, her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı.

    İddiaya göre Bilge A. yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü. Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı.

    HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Uyku saatinin sona ermesiyle Bilge A. tepki vermeyince, öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Şişli’de, anaokulunda şüpheli ölüm #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis incelemelerde bulundu.

    Küçük kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    ÖĞRETMENLERİN İFADESİ ALINDI

    Konuyla ilgili anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmen, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Şişli’de, anaokulunda şüpheli ölüm #2

    Şişli’de, anaokulunda şüpheli ölüm #3


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