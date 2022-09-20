Şişli'de, anestezi etkisindeki yabancı hastaya taciz iddiası

Estetik ameliyat geçiren İngiliz kadın, anestezi etkisindeyken cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Söz konusu hemşirenin ise şikayetten saatler önce istifa ettiği belirlendi.

İstanbul Şişli'de bulunan özel hastanede, taciz olayı yaşandı.

İngiltere'den İstanbul'a estetik operasyon için gelen K.P. isimli kadın, hastaneye yatışını gerçekleştirdi.

Ameliyatın ardından özel odaya alınan genç kadın, anestezi etkisindeyken korkunç bir olay yaşadı.

İngiliz hastaya taciz iddiası

İddiaya göre, genç kadın hala anestezi etkisindeyken içeriye erkek hemşire girdi.

Yarı baygın halde yatan kadına cinsel saldırıda bulunan hemşire, ardından apar topar odadan uzaklaştı.

Bir diğer iddiaya göre ise kısa süre içinde odaya tekrar giren hemşire, kapıyı kilitleyerek tacizini sürdürdü.

Hemşire, ertesi sabah istifa etti

Yaşanan olayın ertesi günü taburcu edilen genç kadın, başına gelen dehşet olayı arkadaşının ısrarı sonucu hastane görevlilerine anlattı.

Hemşirenin ise genç kadının ihbarından saatler önce hastaneye istifasını verdiği belirlendi.

Olayla ilgili hastane yönetimi kamera kayıtlarını incelediğinde, genç kadının odasına katta görevli erkek hemşirenin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit etti.

Fatih B.'den sonra içeri girdiği tespit edilen hemşirenin, hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Hemşire F.G., uygunsuz bir durum görmediğini ifade etti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Yönetim, idari soruşturma sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.