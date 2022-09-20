Petrol
92.22
0.24%
Euro
18.4033
0.40%
Dolar
18.299
0.03%
Altın
983.35
-0.08%
Borsa
32
0.00%
Bitcoin
358.806
4.46%
BTXN Coin
8.03
0.37%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Şişli'de, anestezi etkisindeki yabancı hastaya taciz iddiası

    Estetik ameliyat geçiren İngiliz kadın, anestezi etkisindeyken cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Söz konusu hemşirenin ise şikayetten saatler önce istifa ettiği belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de, anestezi etkisindeki yabancı hastaya taciz iddiası

    İstanbul Şişli'de bulunan özel hastanede, taciz olayı yaşandı.

    İngiltere'den İstanbul'a estetik operasyon için gelen K.P. isimli kadın, hastaneye yatışını gerçekleştirdi.

    Ameliyatın ardından özel odaya alınan genç kadın, anestezi etkisindeyken korkunç bir olay yaşadı.

    İngiliz hastaya taciz iddiası

    İddiaya göre, genç kadın hala anestezi etkisindeyken içeriye erkek hemşire girdi.

    Yarı baygın halde yatan kadına cinsel saldırıda bulunan hemşire, ardından apar topar odadan uzaklaştı.

    Bir diğer iddiaya göre ise kısa süre içinde odaya tekrar giren hemşire, kapıyı kilitleyerek tacizini sürdürdü.

    Şişli de, anestezi etkisindeki yabancı hastaya taciz iddiası #1

    Hemşire, ertesi sabah istifa etti

    Yaşanan olayın ertesi günü taburcu edilen genç kadın, başına gelen dehşet olayı arkadaşının ısrarı sonucu hastane görevlilerine anlattı.

    Hemşirenin ise genç kadının ihbarından saatler önce hastaneye istifasını verdiği belirlendi.

    Olayla ilgili hastane yönetimi kamera kayıtlarını incelediğinde, genç kadının odasına katta görevli erkek hemşirenin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit etti.

    Fatih B.'den sonra içeri girdiği tespit edilen hemşirenin, hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Hemşire F.G., uygunsuz bir durum görmediğini ifade etti.

    Suç duyurusunda bulunuldu

    Yönetim, idari soruşturma sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Konya'da bisikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 7 araca çarptı
    3. Sayfa

    Konya'da bisikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 7 araca çarptı

    18 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar..
    Yaşam

    18 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar..

    Görüş Bildir