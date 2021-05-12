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    Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan hırsız yakalandı

    ara sokaklarda dolaşan bir kişi, apartman kapılarındaki piyasa değeri yüksek topuzları çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 18:40
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 23:28
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    Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan hırsız yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'deki Harbiye'de ara sokaklarda dolaşan bir kişi, etrafı kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği bir apartmanın önüne geldi.

    Piyasa değerinin yüksek olduğunu düşündüğü apartman kapısındaki topuzu kısa sürede söktü. Hırsızlık şüphelisi, topuzu cebine atarak yerinden hızla uzaklaştı.

    Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    APARTMAN KAPILARININ TOPUZLARINI ÇALDI

    Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi'nde şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin farklı tarihte, aynı yöntemle Beşiktaş Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın da kapısındaki topuzu çaldığı tespit edildi.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, apartman önüne gelen şüphelinin kapının topuzlarını çevirerek söktüğü ardından cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

    Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan hırsız yakalandı VİDEO

    Şişli de apartman kapılarının topuzlarını çalan hırsız yakalandı #1

    Şişli de apartman kapılarının topuzlarını çalan hırsız yakalandı #2

    Şişli de apartman kapılarının topuzlarını çalan hırsız yakalandı #3

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