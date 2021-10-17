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    Şişli’de, apartmana giren ayakkabı hırsızı yakalandı

    Halil Rıfat Paşa Mahallesi’ndeki bir apartmana giren S.K. isimli şahıs, dairelerin önündeki ayakkabıları çalıp kaçtı. S.K.’nın hırsızlık anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 17.10.2021 - 17:59
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    Şişli’de, apartmana giren ayakkabı hırsızı yakalandı

    İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmana giren şahıs, 8 Ekim tarihinde, dairelerin önlerindeki ayakkabılar çaldı.

    Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    3 HIRSIZLIK OLAYININ FAİLİ ÇIKTI

    Güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alınarak şüphelinin kimliği tespit edildi.

    S.K. isimli şüphelinin, farklı tarihlerde gerçekleştirilen 3 ayrı hırsızlık olayının daha faili olduğu belirlendi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Dün gözaltına alınan S.K., açıktan hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    Mahkemeye çıkarılan S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şişli’de, apartmana giren ayakkabı hırsızı yakalandı #1

    Şişli’de, apartmana giren ayakkabı hırsızı yakalandı #2

    Şişli’de, apartmana giren ayakkabı hırsızı yakalandı #3

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