Seyir halindeyken aracın çarptığı motosikletli, havaya savruldu. Motosikletli olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü aranıyor.

İstanbul Şişli'de feci motosiklet kazası yaşandı.

Teşvikiye Rumeli Caddesi’nde yaşanan olayda, 34 KL 6493 plakalı Fiat Doblo marka araç seyir halindeyken yan yoldan çıkan 34 EIA 304 plakalı Rıdvan Kocatepe idaresindeki motorlu kuryeye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli kurye yola savruldu.

Motosikletli olay anında can verdi

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede motosikletli kuryenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrası hayatını kaybeden motosikletli kurye Rıdvan Kocatepe’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis aracın peşine düştü

Olay sonrası o esnada oradan geçen devriye polis ekipleri ise motosikletli kuryeye çarparak yoluna devam eden aracın peşine düştü. Aracı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

Şişli'de aracın çarptığı motosikletli havaya uçtu VİDEO

"Yarışıyorlardı"

Kazaya şahit olan esnaf Tolga Meşe, ‘’Doblo ile Fluence araç burada yarışıyorlardı. Kırmızı ışıkta geçiyorlardı. O sırada motorda diğer yoldan geliyordu. Kurye gelirken Doblo kuryeye çarptı.

"Kurye havaya uçtu"

Çarpmanın etkisiyle kurye havada uçarak yere düştü. Ondan sonra ileride aracı bırakıp kaçtılar. Ne bir ambulansa ne de polise haber verdiler. Güvenlikçi arkadaşlar yardımcı olmak için kuryeyi yoldan alıp ağacın dibine götürüyorlar. Ambulansı aradılar, ambulans geldi. Polis de geldi. O esnada kuryenin bilinci kapalıydı’’ dedi.