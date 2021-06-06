Aracını park edip markete giren sürücünün kapıları kilitlememesini fırsat bilen hırsızlar, araca binerek torpidoda bulunan 10 bin 400 lirayı çaldı.

Şişli 19 Mayıs Caddesi üzerinde aracını park eden sürücü, yol kenarındaki markete girdi.

Sürücünün kapıları kilitlememesi üzerine, bir şahıs önce sanki kendisine aitmiş gibi araca bindi.

Ardından araçta arama yapmaya başladı.

Torpidoda bulunan 10 bin 400 lira parayı alan şahıs, araçtan inip hızlı bir şekilde kayıplara karıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Yapılan hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hırsızlık yaptıktan sonra şahısların aralarında bölüştükleri görüldü.

Şişli’de aracın kapılarını kilitlemeyince, parası çalındı VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

Araca gelen sürücü, torpidonun açık ve paraların çalındığını görünce ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şüphelinin gidiş güzergahında güvenlik kameraları mercek altına alındı.

İSTANBUL KART TAKİP EDİLDİ

Hırsızın kullandığı İstanbul kart takip edildi, olaya karışan iki kişinin daha olduğu tespit edildi.

Çalışmalar neticesinde, bir kişinin Osmanbey metro istasyonundan metroya bindiği belirlendi.

Kartın, Gürcü asıllı Buga isimli bir şahsa ait olduğu belirlendi.

Bu kartın İstanbul içerisinde kullanım alanları takibe alındı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Eş zamanla metro kameralarını da inceleyen ekipler, olaya karışan M.E. ve K.E. isimli şahısları ikamet ettikleri evde yakalayarak gözaltına aldı.

Ekiplerin Buga isimli şahsın açık kimliğini belirleme ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.