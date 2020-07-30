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- Şişli'de asansörde kalan 3 kişi, duvar kırarak kurtarıldı
Şişli'de asansörde kalan 3 kişi, duvar kırarak kurtarıldı
3 kişi, 6 katlı binanın giriş katında asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri asansörde kalanları duvarı kırarak kurtardı.
- DHA
- 30.07.2020 - 09:59
- Güncelleme : 30.07.2020 - 09:59
İstanbul Şişli'de asansöre binen 3 kişi, 6 katlı bşnanın giriş katı ile 1'inci katı arasında mahsur kaldı.
Halaskargazi Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda korku dolu anlar yaşayan 3 kişinin imdadına itfaşye ekipleri yetişti.
İTFAİYE DUVARI KIRDI
Olaydan haberdar olanların ihbarı üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şişli'de asansörde kalan 3 kişi, duvar kırarak kurtarıldı ViDEO
CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ
İtfaiye ekiplerinin duvarı kırarak 3 kişiyi kurtarma anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı.