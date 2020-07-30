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    Şişli'de asansörde kalan 3 kişi, duvar kırarak kurtarıldı

    3 kişi, 6 katlı binanın giriş katında asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri asansörde kalanları duvarı kırarak kurtardı.
    • DHA
    • 30.07.2020 - 09:59
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 09:59
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    Şişli'de asansörde kalan 3 kişi, duvar kırarak kurtarıldı

     

    İstanbul Şişli'de asansöre binen 3 kişi, 6 katlı bşnanın giriş katı ile 1'inci katı arasında mahsur kaldı.

    Halaskargazi Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda korku dolu anlar yaşayan 3 kişinin imdadına itfaşye ekipleri yetişti.

    İTFAİYE DUVARI KIRDI

    Olaydan haberdar olanların ihbarı üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Şişli'de asansörde kalan 3 kişi, duvar kırarak kurtarıldı ViDEO

    CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

    İtfaiye ekiplerinin duvarı kırarak 3 kişiyi kurtarma anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Şişli'de asansörde kalan 3 kişi, duvar kırarak kurtarıldı #1

    Şişli'de asansörde kalan 3 kişi, duvar kırarak kurtarıldı #2

    Şişli'de asansörde kalan 3 kişi, duvar kırarak kurtarıldı #3

    Şişli'de asansörde kalan 3 kişi, duvar kırarak kurtarıldı #4

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