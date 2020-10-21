Dolar
7.8301
-0.4551%
Euro
9.2831
-0.1795%
Altın
1918.32
0.6368%
Borsa
1219.17
0.7237%
G. Altın
482.819
0.1194%
Bitcoin
95657.52
1.8705%
EXEN Coin
10.92
-6.25%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Şişli'de avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı

    Alacak verecek meselesini çözmek için avukatlık bürosunda buluşan taraflar kavgaya tutuştu. Kavgada feci şekilde dövülerek kanlar içinde kalan 2 kişi hastanelik oldu.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 10:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı

    Aralarında ticaret anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen taraflar avukat aracılığı ile anlaşmak için İstanbul’un Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki avukatlık bürosunda buluştu.

    Tartışmaya başlayan taraflar, kavgaya tutuştu.

    İKİSİNİN YÜZÜ KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

    Araya girenler, tarafların yumruklu kavgasına engel olamadı. Çıkan kavgada öldüresiye dövülen 2 kişinin yüzü kanlar içinde kalırken, olay polis ekiplerine bildirildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı kişileri görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

    POLİS ARACINDA AMBULANSI BEKLEDİLER

    Bu sırada başından ciddi şekilde darbeler alan 2 kişi, ambulans gelene kadar polis aracında bekledi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, ambulansa aldıkları yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

    Şişli de avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı #1

    "GÜVENİP GELDİK, SİLAHIMI ALIP DÖVDÜLER"

    Kavgada yaralanan kişi, "Bizi 'görüşme yapalım' diye buraya çağırdılar. Avukatlık bürosu olduğu için güvenip geldik. 8 kişi bir anda vurmaya başladı. Kavga sırasında belimdeki taşıma ruhsatlı silahımı gördüler, 'demek buraya silahla geldiniz' diyerek silahımı belimden çektiler. Bizi zaten dövmüşlerdi, ben onlara silah çekmişim gibi dövmeye devam ettiler." dedi.

    Şişli de avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı #2

    "SİLAH ÇEKTİLER DÖVDÜK"

    Tartıştıkları kişileri dövenler de, "Aramızdaki alacak verecek olayını çözmek için avukatlık bürosunda buluştuk. Silah çektiler, kavga çıktı, dövdük. 8 kişi yok. Onlar 2 kişi biz 3 kişiyiz. İkiye iki kavga yaptık, araya girenler bizi ayırdı." diye konuştu.

    Polis kavgaya karıştıkları belirtilen kişileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Şişli de avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı #3

    Şişli de avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı #4

    Şişli de avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir