Şişli'de avukatlık bürosunda kavga: 2 yaralı

Alacak verecek meselesini çözmek için avukatlık bürosunda buluşan taraflar kavgaya tutuştu. Kavgada feci şekilde dövülerek kanlar içinde kalan 2 kişi hastanelik oldu.

Aralarında ticaret anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen taraflar avukat aracılığı ile anlaşmak için İstanbul’un Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki avukatlık bürosunda buluştu.

Tartışmaya başlayan taraflar, kavgaya tutuştu.

İKİSİNİN YÜZÜ KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Araya girenler, tarafların yumruklu kavgasına engel olamadı. Çıkan kavgada öldüresiye dövülen 2 kişinin yüzü kanlar içinde kalırken, olay polis ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı kişileri görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS ARACINDA AMBULANSI BEKLEDİLER

Bu sırada başından ciddi şekilde darbeler alan 2 kişi, ambulans gelene kadar polis aracında bekledi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, ambulansa aldıkları yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

"GÜVENİP GELDİK, SİLAHIMI ALIP DÖVDÜLER"

Kavgada yaralanan kişi, "Bizi 'görüşme yapalım' diye buraya çağırdılar. Avukatlık bürosu olduğu için güvenip geldik. 8 kişi bir anda vurmaya başladı. Kavga sırasında belimdeki taşıma ruhsatlı silahımı gördüler, 'demek buraya silahla geldiniz' diyerek silahımı belimden çektiler. Bizi zaten dövmüşlerdi, ben onlara silah çekmişim gibi dövmeye devam ettiler." dedi.

"SİLAH ÇEKTİLER DÖVDÜK"

Tartıştıkları kişileri dövenler de, "Aramızdaki alacak verecek olayını çözmek için avukatlık bürosunda buluştuk. Silah çektiler, kavga çıktı, dövdük. 8 kişi yok. Onlar 2 kişi biz 3 kişiyiz. İkiye iki kavga yaptık, araya girenler bizi ayırdı." diye konuştu.

Polis kavgaya karıştıkları belirtilen kişileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.