Şişli'de ayakkabı deneyen müşterinin cep telefonunu çalan hırsız kamerada

AVM'de ayakkabı deneyen müşterinin cep telefonunu çalıp kayıplara karışan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan AVM'deki ayakkabı mağazına gelen bir şahıs, ürün deneyen O.E.'nin cep telefonunu çalıp, kayıplara karıştı.

Telefonunu bıraktığı yerde bulamayan O.E. durumu fark ederek, karakola gidip şikayette bulundu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Şikayet üzerine harekete geçen Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, mağazaya giderek güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda hırsızın Cezayir uyruklu O.H. olduğunu tespit etti.

YAKALANDI

O.H. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızın daha önceden de aynı bölgede gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu ve tutuklandığı anlaşıldı. O.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yaşanan hırsızlık olayı ise mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.