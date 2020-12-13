Şişli'de ayrılmak isteyen sevgilisini dövdü

Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı tekme tokat döven şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B tarafından darbedildiğini ifade eden 26 yaşındaki Tuğba Erçakar sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Erçakar ayrıca şikayet dilekçesini, darp raporunu ve olay anına ilişkin evde kaydedilen görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN DÖVDÜ"

Bu olayın ardından harekete geçen Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı açıklamada; "09.12.2020 günü müşteki H.Tuğba Erçakar, M. H. B. isimli şahıs ile yaklaşık bir buçuk aydır sevgili olduklarını, şahsın kendisini arayarak ilaç içmek suretiyle intihar ettiğini söylemesi üzerine şahsın evine gittiğini, burada şahsın intihar etmediğini öğrendiğini, bir müddet sonra da aralarında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktığını, ardından arkadaşı C.A.’nın ikametine gittiğini, M. H. B. adlı şahsın bu ikamete gelerek kendisini darbettiğini ve öldürmekle tehdit ettiğini beyanla müracaat etmiştir.

SERBEST BIRAKILDI

Olay ile ilgili C.A isimli şahsın bilgisine başvurulmuştur. Şüpheli M. H.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli M. H. B. isimli şahıs 10.12.2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

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