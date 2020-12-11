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    Şişli'de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Hafif yaralanan sürücü ambulansta tedavi edildi.
    • DHA
    • 11.12.2020 - 10:08
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 11:15
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    Şişli'de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı

    İstanbul'un Şişli ilçesinde, Vitalie Onafrei'nin kullandığı Bulgaristan plakalı balık yüklü tır, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kayarak yoldan çıktı.

    DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

    Tır sürücüsü, yerlerin kaygan olması nedeniyle aracın kaydığını ve kontrolü sağlayamayarak istinat duvarına çarptığını söyledi.

    Kaldırımdaki trafik levhalarını deviren tır, duvara çarparak anca durabildi.

    SÜRÜCÜ HAFİF YARALI KURTULDU

    Sürücü kendi imkanları ile hafif yaralı olarak araçtan çıktı.

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ambulansta müdahale etti.

    Kazayı seyreden sürücüler nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

    Şişli'de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı ViDEO

    Şişli de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı #1

    Şişli de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı #2

    Şişli de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı #3

    Şişli de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı #4

    Şişli de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı #5

    Şişli de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı #6

    Şişli de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı #7

    Şişli de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı #8

    Şişli de balık yüklü tır istinat duvarına çarptı #9

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