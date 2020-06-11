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    Şişli'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

    Kontrolden çıkıp takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 11.06.2020 - 16:22
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    Şişli'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Hasret Caddesi üzerinde Elif A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpıp takla attı.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    "DALGINLIĞINA GELMİŞ"

    Olay yerine gelen Elif A.'nın arkadaşı, "Haberi alır almaz yardım için geldik. Yaralı arkadaşımız tedbiren hastaneye gitti. Dalgınlığına gelmiş. Sanırım virajı alamayarak, bariyerlere çarpıp takla atmış. Sarsılmış durumdaydı biraz. Ancak genel durumu iyiydi." dedi.

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