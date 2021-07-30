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    Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı

    Vücudunda birçok yara ve darp izi bulunan 2 yaşındaki Seyf bebeğin babası D.İ. ve aynı evde yaşadığı belirlenen Fas uyruklu A.S isimli kadın gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.07.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 13:49
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    Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı

    İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Kurtuluş semtinde bulunan bir apartmanın bodrum katından gelen bebek ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad, aşağı inerek apartman boşluğundaki pencereden baktı.

    Suriye uyruklu babası D.İ. ile yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gören Akman, bebeğin yanına gitti.

    Bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve yaralar gören Akman, durumu polise bildirdi.

    BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Zilan Akman, bebekle birlikte hastaneye gitti.

    2 yaşındaki Seyf, hastanede tedavi altına alınırken, baba D.İ. gözaltına alındı.

    Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı #1

    MAHALLELİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

    İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan D.İ., evinin önünde mahalle sakinleri tarafından darbedildi.

    Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı.

    İşkence edilen 2 yaşındaki Seyf bebek koruma altına alınırken, baba D.İ. ile aynı evde bulunan Fas uyruklu A.S. isimli kadın gözaltına alındı.

    Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı #2

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şüpheliler ‘kasten yaralama’ ve ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlarından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

    Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı #3

    Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı #4

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