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- Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı
Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı
- DHA
- 30.07.2021 - 13:48
- Güncelleme : 30.07.2021 - 13:49
İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Kurtuluş semtinde bulunan bir apartmanın bodrum katından gelen bebek ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad, aşağı inerek apartman boşluğundaki pencereden baktı.
Suriye uyruklu babası D.İ. ile yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gören Akman, bebeğin yanına gitti.
Bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve yaralar gören Akman, durumu polise bildirdi.
BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Zilan Akman, bebekle birlikte hastaneye gitti.
2 yaşındaki Seyf, hastanede tedavi altına alınırken, baba D.İ. gözaltına alındı.
MAHALLELİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan D.İ., evinin önünde mahalle sakinleri tarafından darbedildi.
Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı.
İşkence edilen 2 yaşındaki Seyf bebek koruma altına alınırken, baba D.İ. ile aynı evde bulunan Fas uyruklu A.S. isimli kadın gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheliler ‘kasten yaralama’ ve ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlarından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.