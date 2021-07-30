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Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı

Şişli’de bebeğe eziyet eden baba gözaltına alındı

Vücudunda birçok yara ve darp izi bulunan 2 yaşındaki Seyf bebeğin babası D.İ. ve aynı evde yaşadığı belirlenen Fas uyruklu A.S isimli kadın gözaltına alındı.