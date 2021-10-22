Şişli’de, bebeğine eziyet etmekten yargılanan baba tahliye edildi

2 yaşındaki bebeğin vücuduna sigara bastığı ve dövdüğü iddia edilen baba Delil İbrahim, bebekteki lezyonların sigara yanığı olduğunun kesin olarak söylenemeyeceği sebebiyle tahliye edildi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde, 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğin vücuduna sigara bastığı ve dövdüğü iddiası üzerine gözaltına alınan baba Delil İbrahim’in, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davası görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık Delil İbrahim Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkında yakalama emri olan sanık Asmaa Serhane ise duruşmaya katılmadı.

‘SİGARA YANIĞI OLDUĞU KESİN OLARAK SÖYLENEMEZ’

Çocuğun Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne getirilerek muayene edilmesi sonucu hazırlanan rapor, celse arasından mahkemeye ulaşarak dosyaya eklendi.

13 Ekim 2021 tarihli raporda lezyonların sigara yanığı sonucu oluştuklarının kesin olarak söylenemeyeceği, çocuğun bacaklarında milimetrik ebatta ciltte kabarıklık gösteren yeni lezyonların olduğu ve çocuğun bu lezyonları kaşıma eyleminde olduğu dikkate alındığında söz konusu lezyonların travmatik olmayan nedenlerle de meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

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“RAPOR GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAMAKTADIR”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, “Rapor aradan süre geçtiği için gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Dosyaya sunulan video kayıtlarından da anlaşılacağı üzere mağdurdaki yaralanma sigara izlerinden oluşmuştur. Bu hususun dikkate alınmasını ve sanığın cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi.

“İNSANIN KENDİ ÇOCUĞUNA BÖYLE BİR ŞEY YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Sanık Delil İbrahim, savunmasını tercüman aracılığıyla yaptı. İbrahim savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Annesi terk edip gittiğinden beri çocuğu ben giydirdim, yedirdim, içirdim. Ben baktım. Ben çocuğumu çok seviyorum. İnsanın kendi çocuğuna böyle bir şey yapması mümkün değil. Benim tek hatam, eve başka şahısları da almam olmuştur. Bunlar da duruşmaya katılmamaktadır. Bu onların suçlu olduğunu göstermektedir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.”

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, sanığın savunmasının alınmış olması, karartabilecek delilin bulunmamasını dikkate alarak sanık Delil İbrahim'in tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şişli'de 27 Temmuz sabahı 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğin darp sonucu şehir hastanesine getirildiğinin bildirilmesi üzerine mağdurun hastanede tedavisine başlandığı anlatılmıştı.

Mağdur çocuğun koruma altına alındığı belirtilen iddianamede, olayla ilgili baba Delil İbrahim ve aynı evde yaşayan Asmaa Serhane ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede sanıkların, Seyfcan İbrahim isimli çocuğu dövdüğü, çocuğun vücuduna sigara basarak zarar verdikleri ve böylece 'eziyet' suçunu işledikleri öne sürülmüştü. Soruşturma sırasında gelen Adli Tıp Kurumu raporunda ise sigara basma suretiyle meydana gelen yaraların özellikle bacaklarda görüldüğü, sırtta, boyun ve yüzdeki yaraların künt travmaya bağlı olduğu, sağ kulak arkasındaki yaraların ise kesici aletle gerçekleştiğinin tıbben ayrımının yapılamadığı, sol tırnaktaki yaralanmanın muhtemel tırnak çekilmesine bağlı olabileceği belirtilmişti. İddianamede sanıklar Delil İbrahim ve Asmaa Serhane'nin Eziyet ve Yaralama suçlarından toplamda 4 yıl 6'şar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.