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- Şişli'de bebek arabalarından hırsızlık yapan kadın serbest bırakıldı
Şişli'de bebek arabalarından hırsızlık yapan kadın serbest bırakıldı
- DHA
- 24.09.2020 - 09:29
Şişli'de çocuğuyla alışverişe çıkan annenin bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli kadın çocuk arabasında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.
Cep telefonunun çalındığını fark eden anne polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Mağazanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkalini tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı.
DOSYASI KABARIK
Çalışmalar sırasında aynı şüphelinin 2 farklı hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 yaşındaki Yaren D. olduğu öğrenilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Yaren D.'nin 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti'nin yanı sıra Yankesicilik' suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yaran D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.