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    Şişli'de bebek arabalarından hırsızlık yapan kadın serbest bırakıldı

    Şişli'de alışverişe çıkan çocuklu kadınları hedef alarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandıktan sonra serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 09:29
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    Şişli'de bebek arabalarından hırsızlık yapan kadın serbest bırakıldı

    Şişli'de çocuğuyla alışverişe çıkan annenin bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli kadın çocuk arabasında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

    Cep telefonunun çalındığını fark eden anne polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Mağazanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkalini tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı.

    Şişli de bebek arabalarından hırsızlık yapan kadın serbest bırakıldı #1

    DOSYASI KABARIK

    Çalışmalar sırasında aynı şüphelinin 2 farklı hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 yaşındaki Yaren D. olduğu öğrenilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan Yaren D.'nin 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti'nin yanı sıra Yankesicilik' suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

    Şişli de bebek arabalarından hırsızlık yapan kadın serbest bırakıldı #2

    ADLİ KONTROLLE SERBEST

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yaran D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şişli de bebek arabalarından hırsızlık yapan kadın serbest bırakıldı #3

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