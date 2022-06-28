Petrol
113.08
1.89%
Euro
17.621
0.54%
Dolar
16.6477
0.74%
Altın
975.83
0.72%
Borsa
255
0.84%
Bitcoin
351.200
-2.28%
BTXN Coin
7.15
-0.55%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Şişli'de binaların diyafonlarını çalan hırsız kamerada

    Harbiye ve İnönü mahallelerinde 3 ayrı binadan diyafon çalan hırsız tutuklandı. Şahsın hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • 28.06.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de binaların diyafonlarını çalan hırsız kamerada

    İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Harbiye ve İnönü mahallelerinde, 1 Haziran günü 3 ayrı binanın diyafonu çalındı.

    Güvenlik kameralarını mercek altında alan polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini tespit etti.

    Adresi belirlenen S.S. isimli şüpheli, 22 Haziran’da gözaltına alındı.

    Cezaevine gönderildi

    İHA’nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, açıktan hırsızlık suçuyla sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şişli'de binaların diyafonlarını çalan hırsız kamerada

    Hırsızlık anları kamerada

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bir binanın dış kapısının yanına geldiği, kapıdaki diyafonu söküp aldıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.

    Şişli de binaların diyafonlarını çalan hırsız kamerada #1


    İlginizi Çekebilir

    Önder Karaveli Eskişehirspor'un kutlamalarına katıldı
    Transfer dosyası

    Önder Karaveli Eskişehirspor'un kutlamalarına katıldı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Videolu paylaşım yapan fenomen avukata ceza yok
    3. Sayfa

    Videolu paylaşım yapan fenomen avukata ceza yok

    Görüş Bildir