- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şişli'de binaların diyafonlarını çalan hırsız kamerada
Şişli'de binaların diyafonlarını çalan hırsız kamerada
Harbiye ve İnönü mahallelerinde 3 ayrı binadan diyafon çalan hırsız tutuklandı. Şahsın hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- 28.06.2022 - 11:06
- Güncelleme : 28.06.2022 - 11:29
İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Harbiye ve İnönü mahallelerinde, 1 Haziran günü 3 ayrı binanın diyafonu çalındı.
Güvenlik kameralarını mercek altında alan polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini tespit etti.
Adresi belirlenen S.S. isimli şüpheli, 22 Haziran’da gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
İHA’nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, açıktan hırsızlık suçuyla sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şişli'de binaların diyafonlarını çalan hırsız kamerada
Hırsızlık anları kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bir binanın dış kapısının yanına geldiği, kapıdaki diyafonu söküp aldıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.